За полгода в Ленобласти родилось почти шесть тыс. малышей

Самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и София, а также Александр, Артем, Анна и Ева.

В Ленобласти с начала года родились 5838 малышей – 3052 мальчика и 2786 девочек. Из них 75 пар двойняшек, сообщили в региональном Управлении ЗАГС.

Самыми популярными именами для новорожденных в первом полугодии стали Михаил и София, а также Александр, Артем, Анна и Ева.

Самые редкие имена мальчиков – Аристарх, Геннадий, Ермак, Спартак и Корней, у девочек – Аполлинария, Алла, Валентина и Марфа. Среди новорожденных встречались и дети с необычными именами: Велес, Марс, Иоанн, Ариэль, Габриэль, Валенсия, Каталея и Теймия.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти сократили сроки рассмотрения заявок на компенсацию оплаты обучения.

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