В Ленобласти сократили сроки рассмотрения заявок на компенсацию оплаты обучения

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться российские многодетные семьи, в том числе с приемными детьми, проживающие или пребывающие на территории региона.

Студенты колледжей и техникумов из многодетных семей Ленинградской области теперь смогут быстрее получить компенсацию за часть стоимости обучения. Изменение внесено в постановление Правительства региона. Теперь на получение компенсации уходит 10 дней вместо прежних 30.

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться российские многодетные семьи, в том числе с приемными детьми, проживающие или пребывающие на территории региона. Компенсация доступна семьям с тремя и более детьми.

Как отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва, наблюдается рост интереса абитуриентов к рабочим специальностям и профессиям, которые можно получить в наших профессиональных учреждениях как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. Поэтому в Год семьи решено сократить срок назначения компенсации за обучение для детей из многодетных семей с 30 рабочих дней до 10.

Ранее мы сообщили о том, что труп нашли на озере в Рапполово.

Фото: Piter.TV