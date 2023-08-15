Труп нашли на озере в Рапполово

Личность мужчины в настоящее время устанавливается.

Утром в четверг, 18 июля, находилось тело мужчины на берегу озера в деревне Рапполово во Всеволожском районе. Сотрудники службы аварийного спасения Ленинградской области прибыли на место происшествия.

Эксперты перенесли труп погибшего на сушу и передали его представителям правоохранительных органов. Поиск проводился группой специалистов из Шлиссельбурга.

Личность мужчины в настоящее время устанавливается. Полиция также расследует обстоятельства его смерти и причины трагического исхода.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю сотрудники МЧС помогли жителям Ленобласти 90 раз.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО