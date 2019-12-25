В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 18 стран.

Пять гроссмейстеров привезли 11 медалей после участий в международных соревнованиях по шашкам в Турции. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он отметил, что в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 18 стран. В числе главных достижений для региона Дрозденко назвал победу Жанны Саршаевой в общем зачете Кубка мира среди женщин. Жительница Всеволожского района стала первой в классической и молниеносной программах командного чемпионата мира среди женщин, а также в быстрой и классической программах этапа Кубка мира.

Также по две серебряные медали завоевала Мажит Саршаев и Дамир Рысаев взяли по две серебряные медали. Чемпионом мира среди ветеранов в молниеносной программе стал Михаил Горюнов, также у него серебро в классической. Антон Беликов занял второе место в финале Кубка мира по обратным шашкам.

Как отметил Дрозденко, в Ленобласти шашками занимаются более 5 тыс. человек в десяти муниципальных образованиях. Кроме того, активно развиваются секции и клубы.

Ранее мы сообщали, что сборная Петербурга взяла бронзу на ЧМ России по футболу среди глухих и слабослышащих.

Фото: MAX/губернатор Ленобласти Александр Дрозденко