Сборная Петербурга взяла бронзу на чемпионате России по футболу среди глухих и слабослышащих

Путь к пьедесталу для петербуржцев выдался драматичным.

В Сочи завершился чемпионат России по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Санкт-Петербурга, составленная из воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва "Невские звёзды". Подготовку команды вели тренеры Сергей Осьмирко, Александр Богданов и Владимир Кузнецов.

Путь к пьедесталу для петербуржцев выдался драматичным. В полуфинальном матче они уступили будущему чемпиону – сборной Воронежской области – со счётом 1:2. Основное время встречи завершилось вничью (1:1), а победитель определился лишь в серии пенальти. В поединке за третье место команда из Северной столицы уверенно разгромила сборную Москвы со счётом 4:0. Серебряные награды достались представителям Волгоградской области.

С заслуженным успехом футболистов поздравил президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Петербуржцы выиграли бронзу чемпионата России по спорту среди глухих. Это футбол по специальным правилам, где выступают люди с серьёзными нарушениями слуха. В матче за третье место ребята одолели соперников из столицы. Уверен, каждый такой спортсмен заслуживает уважения. Это действительно целеустремлённые люди с железным характером. От всей души поздравляю с наградами и желаю в итоге добраться и до золотых медалей. Александр Бельский, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что петербурженки выиграли золото во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике в Красноярске.

Фото: Общероссийская спортивная федерация спорта глухих