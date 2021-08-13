За неделю сотрудники МЧС помогли жителям Ленобласти 90 раз

В период с 8 по 14 июля в регионе произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, где потребовалась помощь спасателей, и 16 выездов на спасательные работы на водных объектах и в лесу.

В период с 8 по 14 июля подразделения Леноблпожспас и Аварийно-спасательной службы Ленобласти выезжали на вызовы 90 раз: 54 вызова были связаны с пожарами. За эту неделю в регионе произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, где потребовалась помощь спасателей, и 16 выездов на спасательные работы на водных объектах и в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

Вечером 11 июля на 8-м км Никольского шоссе между массивом "Поркузи" и городом Никольское произошла авария. Заблокированную в машине пострадавшую смогли достать очевидцы, а водителя авто вытащили прибывшие на место спасатели.

Несколько дней назад в Бокситогорске случился пожар в рубленных постройках. Пострадавших не было, огонь быстро потушили.

В Новой Ладоге на Набережной Ладожской Флотилии в акватории реки Волхов, в 15 м от берега, загорелся частный прогулочный катер. Двое мужчин выпрыгнули с судна в воду и вплавь добрались до берега. Их госпитализировали, само плавсредство сотрудники Леноблпожспас потушили и доставили к берегу.

Возле Приозерска спасатели помогли воссоединиться детям и родителям. Ребята пошли в сторону пляжа и потерялись во время фестиваля, их отыскали и вернули домой.

10 июля в аварийно-спасательную службу поступило сообщение о том, что рядом с Ястребиным озером заблудились двое людей. Прибывшие на место спасатели достали машину из канавы и вывели потерявшихся из леса.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП с электричкой в Ленобласти.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО