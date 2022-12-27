Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП с электричкой в Ленобласти

В настоящее время движение поездов остановлено

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП на железной дороге в Ленинградской области.



На регулируемом железнодорожном переезде 84 км перегона Строганово – Мшинская Ленинградской области 17 июля произошло столкновение поезда "Ласточка" с автомобилем. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

На место происшествия выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин.

В настоящее время движение поездов остановлено.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура