Пенсионер похитил рюкзак у уроженца Смоленской области в электричке из Петербурга

Сумма причиненного ущерба составила 30 тыс. рублей.

На Витебском вокзале транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу рюкзака у жителя Смоленской области. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 13 октября.

В дежурную часть обратился 54-летний мужчина, заявивший о пропаже ранца во время поездки на электропоезде в Новолисино. Сумма причиненного ущерба составила 30 тыс. рублей. Было установлено, что 76-летний злоумышленник забрал чужое имущество и покинул вагон на железнодорожной станции в Тосненском районе.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Сейчас избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудница ПВЗ и ее знакомый похитили товары на 650 тыс. рублей в Петербурге.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО