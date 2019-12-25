Пенсионер похитил рюкзак у уроженца Смоленской области в электричке из Петербурга

На Витебском вокзале транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу рюкзака у жителя Смоленской области. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 13 октября.
В дежурную часть обратился 54-летний мужчина, заявивший о пропаже ранца во время поездки на электропоезде в Новолисино. Сумма причиненного ущерба составила 30 тыс. рублей. Было установлено, что 76-летний злоумышленник забрал чужое имущество и покинул вагон на железнодорожной станции в Тосненском районе.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Сейчас избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее мы рассказывали о том, что сотрудница ПВЗ и ее знакомый похитили товары на 650 тыс. рублей в Петербурге.
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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