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В Петербурге раскрыли кражу противогазов у школьника
Сегодня, 12:26
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В Петербурге раскрыли кражу противогазов у школьника

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В результате сумма причиненного ущерба составила 28 тыс. рублей.

Полицейские Петербурга установили подозреваемых в хищении у школьника. Об этом сообщили в МВД России. 

Накануне стало известно о том, что неизвестные украли 16 противогазов у 13-летнего подростка возле магазина на проспекте Наставников. Мальчик размещал на сайте объявлений предложение об их продаже, и с ним связался потенциальный покупатель. 

К месту встречи подъехал каршеринговый автомобиль. Осмотрев товар, злоумышленник погрузил противогазы в машину и скрылся. В результате сумма причиненного ущерба составила 28 тыс. рублей. 

По горячим следам задержали 18-летнего молодого человека и 15-летнего юношу. Первого доставили в отдел, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Второй был помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая петербурженка лишилась 2,6 млн рублей после разговора с мошенниками. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, красногвардейский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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