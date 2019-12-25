В Петербурге раскрыли кражу противогазов у школьника

В результате сумма причиненного ущерба составила 28 тыс. рублей.

Полицейские Петербурга установили подозреваемых в хищении у школьника. Об этом сообщили в МВД России.

Накануне стало известно о том, что неизвестные украли 16 противогазов у 13-летнего подростка возле магазина на проспекте Наставников. Мальчик размещал на сайте объявлений предложение об их продаже, и с ним связался потенциальный покупатель.

К месту встречи подъехал каршеринговый автомобиль. Осмотрев товар, злоумышленник погрузил противогазы в машину и скрылся. В результате сумма причиненного ущерба составила 28 тыс. рублей.

По горячим следам задержали 18-летнего молодого человека и 15-летнего юношу. Первого доставили в отдел, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Второй был помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая петербурженка лишилась 2,6 млн рублей после разговора с мошенниками.

Фото: Piter.TV