Сотрудница ПВЗ и ее знакомый похитили товары на 650 тыс. рублей в Петербурге

Фигурант менял предметы на более дешевые, после чего девушка оформляла возвраты.

Следственным отделом по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Подросток заказывал товары в пункт выдачи заказов на проспекте Кузнецова и забирал их в те дни, когда на смене работала его знакомая. Фигурант менял предметы на более дешевые, после чего девушка оформляла возвраты. Таким образом злоумышленники совершили кражу на общую сумму не менее 650 тыс. рублей.

Молодым людям предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер из Кронштадта потратил с найденной банковской карты более 8 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV