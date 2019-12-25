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Пенсионер из Кронштадта потратил с найденной банковской карты более 8 тыс. рублей
Сегодня, 13:04
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Пенсионер из Кронштадта потратил с найденной банковской карты более 8 тыс. рублей

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Мужчина направился в ближайшие магазины и совершил несколько бесконтактных платежей.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 77-летнего мужчины. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). 

Как рассказали 12 октября в надзорном ведомстве, в августе обвиняемый нашел банковскую карту возле подъезда дома на Посадской улице. Затем пенсионер направился в ближайшие магазины и совершил несколько бесконтактных платежей, похитив свыше 8 тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: петербурженка обокрала магазин в Пулково на 40 тыс. рублей. Ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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