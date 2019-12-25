Пенсионер из Кронштадта потратил с найденной банковской карты более 8 тыс. рублей

Мужчина направился в ближайшие магазины и совершил несколько бесконтактных платежей.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 77-летнего мужчины. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Как рассказали 12 октября в надзорном ведомстве, в августе обвиняемый нашел банковскую карту возле подъезда дома на Посадской улице. Затем пенсионер направился в ближайшие магазины и совершил несколько бесконтактных платежей, похитив свыше 8 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV