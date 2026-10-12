Петербурженка обокрала магазин в Пулково на 40 тыс. рублей

В отношении задержанной возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу из магазина беспошлинной торговли в аэропорту Пулково.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, в линейный отдел обратился сотрудник торговой точки, заявивший о том, что с витрин пропали два флакона туалетной воды, две коробки конфет и подушки для путешествий. Сумма причиненного ущерба составила более 39 тыс. рублей.

Подозреваемой оказалась 47-летняя местная жительница. После совершения преступления она улетела в Сочи. В отношении задержанной возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что женщина похитила у пожилой соседки 120 тыс. рублей в Кировском районе.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО