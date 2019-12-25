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Женщина похитила у пожилой соседки 120 тыс. рублей в Кировском районе
Сегодня, 11:56
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Женщина похитила у пожилой соседки 120 тыс. рублей в Кировском районе

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В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В Кировском районе Петербурга полиция задержала подозреваемую в краже денег у пожилой соседки. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, рассказали в МВД России. 

К правоохранителям обратилась 82-летняя пенсионерка, заявившая о хищении средств из ее квартиры на Дачном проспекте. По словам потерпевшей, кто-то проник в жилище и забрал из кошелька 120 тыс. рублей. 

По подозрению в совершении преступления 7 октября поймали 50-летнюю женщину, которая живет по соседству в том же доме. Всю сумму злоумышленница уже успела потратить. В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец обокрал незапертую квартиру на Бухарестской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кировский район, кража
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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