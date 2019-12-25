Женщина похитила у пожилой соседки 120 тыс. рублей в Кировском районе

В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В Кировском районе Петербурга полиция задержала подозреваемую в краже денег у пожилой соседки. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, рассказали в МВД России.

К правоохранителям обратилась 82-летняя пенсионерка, заявившая о хищении средств из ее квартиры на Дачном проспекте. По словам потерпевшей, кто-то проник в жилище и забрал из кошелька 120 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления 7 октября поймали 50-летнюю женщину, которая живет по соседству в том же доме. Всю сумму злоумышленница уже успела потратить. В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Фото: Piter.TV