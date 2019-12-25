  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двое петербуржцев жестоко избили знакомого на Невском проспекте
Сегодня, 15:58
184
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Двое петербуржцев жестоко избили знакомого на Невском проспекте

0 0

В результате пострадавшего госпитализировали в больницу.

Следователи Центрального района Петербурга возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По подозрению в совершении данного преступления были задержаны 40-летний и 21-летний мужчины. 

Как сообщили в СК РФ, накануне фигуранты, находясь возле дома на Невском проспекте в состоянии алкогольного опьянения, поссорились со своим знакомым и жестоко избили его, нанеся множественные удары по голове. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу. 

Выполняется комплекс действий, который направлен на установление причин и обстоятельств произошедшего. После предъявления обвинения решат вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что в кафе на улице Правды мужчина разбил витрину и напал на сотрудника с осколком. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: происшествия, ск рф
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии