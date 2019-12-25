Двое петербуржцев жестоко избили знакомого на Невском проспекте

В результате пострадавшего госпитализировали в больницу.

Следователи Центрального района Петербурга возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По подозрению в совершении данного преступления были задержаны 40-летний и 21-летний мужчины.

Как сообщили в СК РФ, накануне фигуранты, находясь возле дома на Невском проспекте в состоянии алкогольного опьянения, поссорились со своим знакомым и жестоко избили его, нанеся множественные удары по голове. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу.

Выполняется комплекс действий, который направлен на установление причин и обстоятельств произошедшего. После предъявления обвинения решат вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что в кафе на улице Правды мужчина разбил витрину и напал на сотрудника с осколком.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу