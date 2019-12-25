В кафе на улице Правды мужчина разбил витрину и напал на сотрудника с осколком

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу.

Росгвардейцы Центрального района задержали местного жителя, устроившего дебош в кафе на улице Правды. Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел вечером 4 ноября.

В полицию поступила информация о том, что в заведении находится пьяный мужчина. Он бросил чайник в стеклянную витрину, разбив ее, после чего схватил осколок стекла и нанес резаную рану руки 43-летнему сотруднику. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу.

Выяснилось, что 41-летний злоумышленник уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Его доставили в 28-й отдел для дальнейшего разбирательства.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти