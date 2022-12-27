В Гатчинском районе "Ласточка" сбила легковушку. Погибли 4 человека

В Гатчинском районе Ленобласти "Ласточка" протаранила легковушку на ж/д переезде. Погибли двое детей и двое взрослых, рассказали в экстренных службах.
В 15:00 поступило сообщение о ДТП в деревне Дивенская. В результате ДТП на нерегулируемом ж/д переезде произошло столкновение электричик "СПб – Луга" с легковым автомобилем Renault Koleos.
В результате столкновения в автомобиле погибли на месте двое взрослых и двое детей. По ликвидации последствий ДТП работала дежурная смена 106 пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспас.
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Фото: Telegram/ Дежурный по Ленобласти
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