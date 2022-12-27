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В Гатчинском районе "Ласточка" сбила легковушку. Погибли 4 человека
Сегодня, 16:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчинском районе "Ласточка" сбила легковушку. Погибли 4 человека

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В результате столкновения в автомобиле погибли на месте двое взрослых и двое детей.

В Гатчинском районе Ленобласти "Ласточка" протаранила легковушку на ж/д переезде. Погибли двое детей и двое взрослых, рассказали в экстренных службах.

В 15:00 поступило сообщение о ДТП в деревне Дивенская. В результате ДТП на нерегулируемом ж/д переезде произошло столкновение электричик "СПб – Луга" с легковым автомобилем Renault Koleos. 

В результате столкновения в автомобиле погибли на месте двое взрослых и двое детей. По ликвидации последствий ДТП работала дежурная смена 106 пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспас.

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Фото: Telegram/ Дежурный по Ленобласти

Теги: ласточка, смертельное дтп, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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