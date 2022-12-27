В Гатчинском районе "Ласточка" сбила легковушку. Погибли 4 человека

В результате столкновения в автомобиле погибли на месте двое взрослых и двое детей.

В Гатчинском районе Ленобласти "Ласточка" протаранила легковушку на ж/д переезде. Погибли двое детей и двое взрослых, рассказали в экстренных службах.

В 15:00 поступило сообщение о ДТП в деревне Дивенская. В результате ДТП на нерегулируемом ж/д переезде произошло столкновение электричик "СПб – Луга" с легковым автомобилем Renault Koleos.

В результате столкновения в автомобиле погибли на месте двое взрослых и двое детей. По ликвидации последствий ДТП работала дежурная смена 106 пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспас.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Telegram/ Дежурный по Ленобласти