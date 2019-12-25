Диетолог назвала возможную причину нелюбви американцев к молоку из России

Елена Соломатина объяснила, что содержимое тетрапаков сильно отличается по вкусу от фермерского продукта.

В интернете набирают популярность ролики, в которых иностранцы пробуют российские блюда и комментируют их вкус. Молоко вызывает у американцев больше всего недоумения. В комментарии журналистам телеканала "360.ru" диетолог, нутрициолог Елена Соломатина объяснила, что на вкус данного напитка влияет множество факторов, но немаловажно и то, где живет и к чему привык каждый конкретный американец, отметила в беседе с 360.ru диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

В Америке много национальностей. У индусов молоко потрясающее, в основном натуральное, а американцы из Азии практически не пьют молоко, и там оно чаще порошковое. Елена Соломатина, врач

Специалист добавила, что если житель США вырос на ферме или рядом, то он уже привык к вкусу фермерского молока. В случае, если этот человек вырос в городе и покупает молоко в тетрапаках, тогда для него у напитка совершенно другой вкус.

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