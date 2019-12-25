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Диетолог объяснил, как супы снижают артериальное давление
Сегодня, 14:23
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Диетолог объяснил, как супы снижают артериальное давление

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Елена Соломатина рассказала о том, какие ингредиенты важны в первых блюдах.

На артериальное давление благотворно влияют супы, содержащие в своем составе овощи и бобовые культуры. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделился российский рач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. Она объяснила, что снизить артериальное давление у пациента конкретно могут чечевичный, гороховый, томатный супы, суп из черной фасоли, минестроне, суп с курицей и овощами.

Эти компоненты содержат клетчатку, прежде всего нерастворимую. Именно она играет ключевую роль в понижении давления. <…> Фасоль и чечевица содержат фитоэстрагены, которые защищают сердечно-сосудистую систему, особенно у женщин.

Елена Соломатина, врач

Диетолог рассказал, для кого особенно опасны БАДы для снижения веса с маркетплейсов.

Фото: pxhere.com

Теги: артериальное давление, диетолог, елена соломатина, супы
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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