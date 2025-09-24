Wildberries и Ozon выполнили требования ФАС

Маркетплейсы отказались от практики привязки стоимости логистики к цене товара.

Маркетплейсы Wildberries и Ozon синхронизировали сроки выплат продавцам по реализованным товарам после того, как получили предупреждение. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В ведомстве уточнили, что теперь деньги продавцам за проданные товары будут перечислять не позже чем через 30 дней после продажи. Кроме того, с 31 июля Ozon поменяет надпись в карточке товара: вместо "Оригинал" будет "Бренд проверен" - это честнее отражает реальные действия площадки.

Также маркетплейсы убрали привязку логистических тарифов к цене товара. Теперь стоимость доставки не зависит от того, какая цена у товара. Для продавцов это означает понятные и предсказуемые расходы, для покупателей - никаких скрытых наценок.

В ФАС добавили, что сейчас обсуждается ограничение комиссий Wildberries и Ozon в рамках нового закона о платформенной экономике.

Ранее гендиректор Wildberries Татьяна Ким заявила, что после атак на логистические комплексы в Ленобласти была сохранена часть складских площадей с товарами.

Фото: pvz.wb.ru