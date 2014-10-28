Татьяна Ким раскрыла, что удалось спасти после атак на склады Wildberries

В Wildberries заявили об отсутствии пострадавших после атак на логистические центры.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким сообщила, что после атак на логистические комплексы компании удалось сохранить часть складских площадей и находившихся там товаров.

По ее словам, атаки затронули логистические объекты в Шушарах, Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также склад в Симферополе.

Предварительно, в результате происшествий никто не пострадал. Ким поблагодарила сотрудников компании, отметив, что на всех объектах была оперативно проведена эвакуация персонала.

Глава Wildberries подчеркнула, что компания уделяет особое внимание вопросам безопасности, благодаря чему удалось избежать более серьезных последствий.

В настоящее время специалисты совместно с профильными службами продолжают устранять последствия атак и оценивать ущерб.

Ранее Мирошник назвал цель атаки ВСУ на склады в Ленобласти.

Фото: Telegram / Татьяна Ким