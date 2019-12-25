Мирошник назвал цель атаки ВСУ на склады в Ленобласти

Киевский режим пытался дезорганизовать снабжение мирного населения.

Киевский режим с помощью беспилотников атаковал гражданскую инфраструктуру Петербурга и Ленобласти, пытаясь дезорганизовать снабжение мирного населения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Нацисты организовали серию террористических атак по гражданским складам, не имеющим никакого отношения к военным поставкам. Цель врага – это попытки дезорганизации снабжения гражданского населения и оказание влияния на настроения мирных жителей. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Напомним, что в результате удара БПЛА произошло возгорание на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, пострадали 3 человека, их состояние оценивается как средней тяжести. Также обрушились конструкции одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района, там обошлось без пострадавших.

Удару подвергся и Петербург. По словам губернатора Александра Беглова, беспилотники били по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время городские службы ведут ликвидацию последствий атаки.

По информации главы Ленобласти, силы ПВО за ночь уничтожили над регионом 59 вражеских беспилотников. Работа логистических комплексов компании Wildberries временно приостановлена.

Ранее мы сообщили о том, что в аэропорту Пулково из-за атаки БПЛА задержали около 50 рейсов.

Фото: Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК