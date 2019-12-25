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В аэропорту Пулково из-за атаки БПЛА задержали около 50 рейсов
Сегодня, 8:52
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В аэропорту Пулково из-за атаки БПЛА задержали около 50 рейсов

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С момента открытия на прилет и вылет обслужено порядка 30 бортов.

В петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На 06:00 24 июля было задержано порядка 50 рейсов. 

Аэропорт начал работу в обычном режиме с 05:50. С момента открытия на прилет и вылет обслужено около 30 бортов. С запасных аэродромов в город прибыли два самолета. 

Команды аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме для восстановления расписания. 

Пресс-служба Пулково 

Напомним, в Ленинградской области сегодня сбили 59 беспилотников. Дрон попал в склады компании Wildberries в деревне Новосаратовка. Произошел пожар, и пострадали три человека. Их госпитализировали в больницу. В Северной столице удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бпла, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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