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В Ледовом дворце пройдет концерт, приуроченный ко Дню народного единства
Сегодня, 16:48
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В Ледовом дворце пройдет концерт, приуроченный ко Дню народного единства

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Вместимость площадки составляет около 3,5 тыс. человек.

В Петербурге празднование Дня народного единства будет длиться несколько дней. Об этом пишет "Петербургский дневник" 29 октября, ссылаясь на председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олега Капитанова. 

Те, кто не сможет принять участие в праздновании 4 ноября, могут сделать это 5 числа. 

Олег Капитанов, глава ведомства 

К примеру, в Ледовом дворце пройдет гала-концерт "Мы вместе", в рамках которого выступят порядка 600 артистов. Запланирована и праздничная программа с выставками, мастер-классами и другими активностями. Вместимость площадки составляет около 3,5 тыс. человек.

Всего ожидается 272 мероприятия для всех возрастов. 

Ранее на Piter.TV: художники поделились впечатлениями от Китая на выставке в Петербурге. 

Фото: Роман Пименов

Теги: день народного единства, ледовый дворец
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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