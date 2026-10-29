В Ледовом дворце пройдет концерт, приуроченный ко Дню народного единства

Вместимость площадки составляет около 3,5 тыс. человек.

В Петербурге празднование Дня народного единства будет длиться несколько дней. Об этом пишет "Петербургский дневник" 29 октября, ссылаясь на председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олега Капитанова.

Те, кто не сможет принять участие в праздновании 4 ноября, могут сделать это 5 числа. Олег Капитанов, глава ведомства

К примеру, в Ледовом дворце пройдет гала-концерт "Мы вместе", в рамках которого выступят порядка 600 артистов. Запланирована и праздничная программа с выставками, мастер-классами и другими активностями. Вместимость площадки составляет около 3,5 тыс. человек.

Всего ожидается 272 мероприятия для всех возрастов.

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Фото: Роман Пименов