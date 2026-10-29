Художники поделились впечатлениями от Китая на выставке в Петербурге

На выставке представлены работы авторов двух стран, которые участвовали в Международном конкурсе "Искусство без границ".

В здании Петербургского союза художников при поддержке генерального консульства Китая заработало выставочное пространство "Винтовая лестница". В рамках экспозиции представлены работы художников двух стран, которые участвовали в Международном конкурсе "Искусство без границ", передает 29 октября телеканал "Санкт-Петербург".

Мероприятие проводили уже дважды: авторы показали картины, созданные под впечатлением от поездок в Китай. В течение четырех месяцев студенты и выпускники художественных вузов будут готовиться к итоговой выставке. Она откроется в январе в здании Императорского общества поощрения художеств на Большой Морской улице.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прошла премьера семейного фильма "Морозко".

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"