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Художники поделились впечатлениями от Китая на выставке в Петербурге
Сегодня, 13:18
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Художники поделились впечатлениями от Китая на выставке в Петербурге

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На выставке представлены работы авторов двух стран, которые участвовали в Международном конкурсе "Искусство без границ".

В здании Петербургского союза художников при поддержке генерального консульства Китая заработало выставочное пространство "Винтовая лестница". В рамках экспозиции представлены работы художников двух стран, которые участвовали в Международном конкурсе "Искусство без границ", передает 29 октября телеканал "Санкт-Петербург"

Мероприятие проводили уже дважды: авторы показали картины, созданные под впечатлением от поездок в Китай. В течение четырех месяцев студенты и выпускники художественных вузов будут готовиться к итоговой выставке. Она откроется в январе в здании Императорского общества поощрения художеств на Большой Морской улице. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прошла премьера семейного фильма "Морозко". 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: выставка, китай
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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