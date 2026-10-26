В Петербурге прошла премьера семейного фильма "Морозко"

В Санкт-Петербурге прошла премьера семейного фэнтези "Морозко" режиссера Эдуарда Бордукова. Знакомую сказку здесь переосмыслили, поэтому в сюжете появилась ведьма, которой в классической версии не было, а две сестры из соперниц превратились в близких людей.

В Петербурге представили новую экранизацию сказки "Морозко". На премьере в ТЦ "Галерея" актеры рассказали, чем их версия отличается от знакомой зрителям истории, как создавались образы героев и как проходил сам съемочный процесс. Главные роли в фильме исполнили Мария Канунникова, Елизавета Боярская, Виктория Серикова и Кирилл Зайцев, а режиссером выступил Эдуард Бордуков.

Наш фильм "Морозко" – это совершенно новая интерпретация сказки, которую мы все знаем. Вообще существуют три интерпретации, даже до Роу была сказка-ужастик, можно сказать. Наш фильм отличается всем, но мы создавали его с уважением ко всем предыдущим интерпретациям. Мария Канунникова, актриса, исполнила роль Насти

Одно из главных отличий – это появление ведьмы в исполнении Елизаветы Боярской. В классической сказке такого персонажа не было, поэтому актрисе не пришлось опираться на уже сложившийся годами образ. В новом фильме ведьма появляется как героиня с темной магией, которая противостоит своему брату Морозко и другим героям.

В классической сказке "Морозко" ведьмы нет, поэтому переосмыслять особо нечего было. Это новый персонаж, которого раньше не было. Здесь, в нашей сказке, я отвечаю за злые чары. Елизавета Боярская, актриса, исполнила роль ведьмы

В фильме переплетаются семейная история, магические приключения и противостояние добра и зла. Чтобы вернуть правильную смену времен года, героиням Насте и Марфе предстоит преодолеть чары ведьмы, а Морозко – разобраться в конфликте с собственной сестрой. Морозко, которого сыграл Кирилл Зайцев, связан с волшебным миром. Он хочет, чтобы природа жила в привычном равновесии, а люди могли наслаждаться сменой времен года.

Мы вдохновлялись, безусловно, сказкой 1964 года. Для нас всех Морозко существует в более старшем возрасте, мы его все знаем. Но Дед Мороз теперь не дед. Мы сделали из Морозко вместе с режиссером и всей командой такого супергероя, в котором есть и наш Дед Мороз, и Саб-Зиро, и доктор Стрэндж, и в чем-то даже монах Гэндальф из "Властелина колец". Кирилл Зайцев, актер, исполнил роль Морозко

Съемки фильма проходили в нескольких локациях, например, для зимних эпизодов команда отправилась в Карелию и ждала, пока выпадет настоящий снег. Работать приходилось при температуре около минус двадцати градусов. По словам Марии Канунниковой, актерам очень помогла команда костюмеров, благодаря которым даже в мороз удавалось сохранять тепло.

Семейное фэнтези "Морозко" рассчитано на зрителей старше шести лет, а сам фильм уже вышел во всех кинотеатрах страны.

Материал подготовили: Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV