В российских городах театр оказался дороже кино почти в три раза

Самые бюджетные билеты в театр можно приобрести в Омске (от 710 рублей).

В разговоре с "Петербургским дневником" аналитики сервиса 2ГИС рассказали, что билет в театр в крупных городах России стоит почти в три раза дороже билета в кино. Средняя минимальная стоимость киносеанса составляет 435 рублей, а спектакля – 1,1 тыс. рублей.

Самые бюджетные билеты в театр можно приобрести в Омске (от 710 рублей), Челябинске (от 790 рублей) и в Новосибирске (от 935 рублей). Дороже всего в Москве (от 1940 рублей), Воронеже (от 1715 рублей) и в Красноярске (от 1510 рублей). Киносеансы дешевле в Омске и Челябинске (от 330 рублей), Красноярске (от 350 рублей), дороже – в Москве (от 660 рублей), Воронеже (от 560 рублей) и в Краснодаре (от 530 рублей).

В городах-миллионниках кино ищут чаще театров: за последний год на кинотеатры пришлось 56,1% поисковых запросов, на театры – 43,9%.

Ранее на Piter.TV: в Доме национальностей пройдет выставка национальных мотивов в архитектуре.

Фото: pxhere