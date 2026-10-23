От позорного поражения до великой победы: в Петербурге представили "Рождение империи"

За неделю до выхода в прокат в кинотеатре "Аврора" прошла премьера исторической драмы "Рождение империи". Картину петербургским зрителям представили режиссёр Андрей Кравчук и исполнитель главной роли Александр Горбатов.

От самого большого поражения до великой победы: премьера фильма "Рождение империи" состоялась в кинотеатре "Аврора" — за неделю до начала проката. Фильм публике представила съёмочная команда во главе с режиссёром Андреем Кравчуком, известным по картинам "Адмирал" и "Союз спасения", и исполнитель главной роли Александр Горбатов. Действие разворачивается на рубеже XVII и XVIII веков. Вернувшись из Великого посольства, молодой царь понимает: страну нужно реформировать. Путь к триумфу оказывается непростым. Петра ждут разочарования, предательство близких и политические интриги. Только пройдя через эти испытания, он становится Императором, находит настоящую любовь, а Россия официально получает статус Империи.

Мы сейчас делали не документальный фильм. Надо понимать, что мы делали художественный фильм и хотели сделать, как можно ближе к Петру, к тому времени, восхищаясь и стараясь передать всё многообразие, сложность и того времени, и этого героя, и тех свершений, и тех жертв, которые он принёс неминуемо. Андрей Кравчук, режиссер фильма "Рождение империи"

В актёрском составе — звёзды отечественного кино: Милош Бикович, Борис Шереметев, Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Виктор Добронравов, Сергей Гармаш, Сергей Шакуров, Александр Яценко и Александр Яцко. Съёмки шли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и студийных павильонах. Художники воссоздавали быт, костюмы и атмосферу петровской эпохи. Отдельное внимание уделили натурным батальным сценам и строительству первых кораблей российского флота. Исполнитель главной роли Александр Горбатов отметил, сцены боя не были сложными, труднее было носить парк носить парик.

Так случилось, что некоторым вещам я уже владел. Что-то было в моем багаже. Поэтому скакать, фехтовать, ну не как олимпийская сборная, но в законах кинематографа все-таки я чем-то был богат. Поэтому мог этим пользоваться. Поэтому какие-то репетиции долгие с конями, каскадерами...Они были, но они были уже в процессе. Очень не люблю парики. Я думаю, любой мужчина меня поймет. Хотя, наверное, есть некоторые, которым это в радость, но как-то очень тяжело. И бороться с ветром, или, как говорится, стоять против ветра всегда накладно. Александр Горбатов, исполнитель роли Петра I

Показ в "Авроре" дал петербуржцам возможность увидеть картину раньше официального старта проката. "Рождение империи" — масштабная историческая постановка о том, как через поражения и испытания рождается новая Россия.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV