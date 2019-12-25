Милиционер, разбойник и волшебник: пять ярких ролей петербуржца Александра Лыкова

Каждому своему герою Александр Лыков добавляет характерную иронию и харизму.

22 октября в прокат выходит "Сказка о потерянном времени" от телеканала ТНТ — новая экранизация одноименной истории Евгения Шварца, в которой петербуржец Александр Лыков сыграл одного из злых волшебников. За свою карьеру актёр успел побывать капитаном милиции, эксцентричным владельцем отеля, сказочным разбойником и даже почтальоном. Каждому своему герою Александр Лыков добавляет характерную иронию и харизму, благодаря которым даже отрицательные персонажи получаются яркими и запоминающимися. Собрали пять ролей актёра — от знаменитого Казановы до волшебника Прокофия.

"Улицы разбитых фонарей"

Одна из самых известных ролей Александра Лыкова — капитан милиции Владимир Казанцев по прозвищу Казанова в "Улицах разбитых фонарей". Именно этот персонаж во многом сделал актёра узнаваемым для широкой аудитории.

Казанова заметно отличался от своих коллег по уголовному розыску. За обаятельной улыбкой, легкостью в общении и любовью к женщинам скрывался опытный оперативник, которому регулярно приходилось иметь дело с убийствами, ограблениями и другими преступлениями. Казанцев мог шутить и очаровывать окружающих, а уже через минуту становиться собранным и серьёзным, если этого требовало расследование. В итоге Казанова стал одним из самых запоминающихся героев первых сезонов сериала.

"Гранд"

В сериале "Гранд" Александру Лыкову досталась роль Льва Глебовича Федотова — нового владельца роскошного отеля. Его появление сразу нарушает привычную жизнь персонала: Федотов устанавливает собственные правила и совершенно не собирается подстраиваться под окружающих.

Герой Александра Лыкова — состоятельный, властный и при этом невероятно эксцентричный человек. Он легко принимает неожиданные решения, устраивает окружающим проверки и превращает обычные рабочие ситуации в настоящий хаос. При этом Федотов не выглядит типичным суровым начальником: в нем много авантюризма, самоиронии и почти детской тяги к необычным затеям. Благодаря этому Александр Лыков превращает потенциально неприятного самодура в одного из самых ярких персонажей сериала.

"Простоквашино"

В полнометражном "Простоквашино" Александр Лыков примерил ещё один комедийный образ — почтальона Вилкина. Это один из новых персонажей, которые появились в игровой версии истории Эдуарда Успенского.

Главным почтальоном картины, конечно, остаётся знакомый всем Печкин в исполнении Ивана Охлобыстина, а Вилкин — один из почтальонов из многочисленных населенных пунктов с названием Простоквашино, с которыми связываются родители дяди Фёдора, разыскивая сына.

"Трудные подростки"

В сериале "Трудные подростки" Александр Лыков сыграл Германа Алексеевича — директора центра помощи трудным подросткам. Это одна из тех ролей, где актёр уходит от привычного амплуа харизматичного бунтаря и показывает сдержанную, глубокую драму человека, который каждый день балансирует между жёсткими правилами и искренним желанием помочь.

Герман Алексеевич — не "добрый дядя", который всё прощает, но и не бездушный администратор, для которого важны только отчёты. Он старается выстроить в центре систему, где у ребят есть границы, но при этом остаётся пространство для доверия. Его авторитет держится не на крике, а на последовательности: он не обещает невозможного, но старается держать слово. В сценах с подростками Лыков тонко передаёт усталость, которая не превращается в равнодушие: видно, что герой переживает за каждого, даже когда делает вид, что ему всё равно.

"Сказка о потерянном времени"

В "Сказке о потерянном времени" Александр Лыков играет Прокофия — одного из трёх старых злых волшебников, которые решают вернуть себе молодость за счёт времени, напрасно потраченного школьниками.

Прокофий вместе с другими волшебниками крадёт время Пети, Маруси и Васи с помощью магического гаджета. Правда, план злодеев даёт неожиданный результат: школьники превращаются в стариков, а сами волшебники становятся детьми. Теперь героям необходимо снять заклятие до захода солнца и вернуть себе собственное время.

Александру Лыкову здесь снова достаётся яркий сказочный антагонист, ведь Прокофий — один из тех, кто буквально пытается прожить чужую жизнь, присвоив себе потерянные детьми минуты. Так что за комедийным образом злого волшебника скрывается главный конфликт истории — противостояние тех, кто бездумно тратит время, и тех, кто готов это время у них забрать.

Фото: пресс-служба ТНТ