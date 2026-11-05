Сотрудники рассказали о долге, который выполняют бойцы на СВО в непростое для России время.

Фонд "СВОЙ дом" поздравил петербуржцев и ленинградцев с Днём народного единства и Днём воинской славы России. Соответствующей информацией поделились с общественностью журналисты издания "Петербургский дневник" со ссылкой на слова сотрудников организации. Они уточнили, что сейчас государство проходит через непростые испытания, однако отечественные защитники с честью выполняют свой долг для того, чтобы в общем доме царили мир и безопасность.

Мы каждый день убеждаемся: чудеса случаются там, где люди не остаются в стороне. Спасибо каждому жителю Санкт-Петербурга за ваше неравнодушие, за ваши тёплые руки и открытые сердца. Пока мы вместе – наш дом будет крепким. С праздником, дорогие друзья! поздравление от Фонда "СВОЙ дом"

Известно, что представители профильного Фонда совместно с главой Кронштадтского района Андреем Кононовым, а также городским правительством, местными ветеранами, жителями блокадного Ленинграда и активистами продолжают собирать и отправлять гуманитарную помощь российским бойцам на передовую линию специальной военной операции. Фонд в Санкт-Петербурге также вручает памятные знаки от Смольного тем, кто защищает интересы страны.

Золото Александра Чернова отправили на хранение в государственный фонд.

Фото: Piter.tv