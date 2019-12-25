Золото Александра Чернова отправили на хранение в государственный фонд

У семьи экс-главы Краснодарского суда изъяли более тысячи золотых слитков и монет.

Судебные приставы передали в Гохран России более тысячи золотых слитков и монет, изъятых у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и членов его семьи. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

По его словам, драгоценности поступили в Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ в рамках исполнительного производства в отношении родственников Чернова и других лиц.

Передача золота стала частью исполнения судебного решения по иску Генеральной прокуратуры об обращении имущества в доход государства. Речь идет об активах, происхождение которых, согласно материалам дела, не было подтверждено законными источниками.

Ранее у Чернова конфисковали имущество общей стоимостью 13 млрд рублей. В перечень вошли земельные участки, коммерческая недвижимость и доли в различных компаниях.