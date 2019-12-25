КПРФ предложила учредить День комсомола

Депутаты рассказали о роли Российского коммунистического союза молодежи в истории страны.

Депутаты фракции КПРФ в Государственной думе во главе с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым разработали документ, которым предлагается учредить на территории страны День создания Ленинского коммунистического союза молодежи и отмечать его ежегодно 29 октября. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политических деятелей. Параментарии из нижней палаты предлагают внести правки в статью 11 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". По словам авторов законопроекта, дата была выбрана в связи с созданием 29 октября 1918 года Российского коммунистического союза молодежи. В 1922 году она получила новое наименование Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. Депутат Юрий Афонин объяснил общественности, что члены комсомола участвовали во всех ключевых событиях, начиная от важных строек и стахановского движения и заканчивая восстановлением после гражданской и Великой Отечественной войн. Сторонники также внесли свой вклад в борьбе над фашизмом.

Невероятный по эффективности опыт этой организации по объединению людей ради важных целей ни в коем случае не должен быть потерян. "29 октября"... может стать залогом возрождения традиций патриотического воспитания подрастающего поколения в духе созидательного труда и социальной справедливости. Юрий Афонин, первый заместитель председателя ЦК движения

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