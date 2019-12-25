В ГД предложили возвращать часть НДФЛ малообеспеченным семьям с одним ребенком

Правки предлагается внести в федеральный закон "О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей".

Депутаты от фракции КПРФ в Государственной думе внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект документа, которым предлагается расширить практику возврата части НДФЛ для родителей в малообеспеченных семьях с одним ребенком. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политических деятелей. Известно, что во главе законодательной инициативы находится первый заместитель председателя ЦК движения Юрий Афонин.

Напомним, что на российской территории с 2026 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий для семей с двумя и более детьми и доходом, не превышающим в полтора раза региональный прожиточный минимум на каждого человека, ежегодный возврат каждому родителю части уплаченного за прошлый год НДФЛ. Таким образом, за детей до 18 лет или до 23 лет, если они получают образование по очной форме обучения, каждый из родителей может вернуть за год до семи процентов НДФЛ. Однако пока что такой налоговый возврат не предусмотрен для малообеспеченных семей с одним ребенком.

Мы считаем, что в условиях быстрого роста цен и тарифов ЖКХ и отсутствия у большинства молодых семей собственного жилья необходимо распространить такую меру социальной поддержки, как возврат части НДФЛ, и на семьи с одним ребенком. Такое решение облегчит положение этих семей и позволит им задуматься о рождении большего числа детей. Юрий Афонин, депутат ГД РФ

В ГД предложили увеличить стипендии студентов в два раза.

Фото: Piter.tv