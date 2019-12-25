В ГД предложили увеличить стипендии студентов в два раза

Юрий Афонин считает, что постепенно следует увеличивать выплату до прожиточного минимума.

Парламентарии от КПРФ предложили увеличить размер государственных академических стипендий студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования в два раза. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на текст письма от депутатов. Авторы документа направили обращение к премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

Чтобы решить задачу технологического развития страны и укрепления ее кадрового потенциала, необходимо создать студентам условия, при которых они смогут полноценно учиться. Повышение студенческих стипендий - важный и необходимый шаг на этом пути. Юрий Афонин, депутат ГД РФ

Депутат Государственной думы Юрий Афонин уточнил, что по стране минимальная академическая стипендия составляет менее четверти от прожиточного минимума для трудоспособного населения. Он вместе с коллегами по партии предлагает властям увеличить размеры государственных академических стипендий студентов вузов и колледжей в два раза. Затем сумму можно поэтапно увеличивать до величины прожиточного минимума.

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Фото: Piter.tv