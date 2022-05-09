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В Петербурга началась акция "Бессмертный полк"

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В Петербурге стартовала акция "Бессмертный полк". Ее начали немного раньше — около 14:55. В первых рядах шел губернатор Петербурга Александр Беглов в советском ватнике и спикер ЗакСа Александр Бельский.

Отметим, что в 2020 и 2021 году акция проходила онлайн из-за эпидемиологической обстановки. В этом году, по предварительным подсчетам организаторов, в ней примут участие около 700 тысяч человек.

Колонна пройдет по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцовой площади. В 16:00 на площади начнется концерт с участием Сергея Безрукова, Василия Герелло, Петра Захарова и других исполнителей.

Видео: Piter.tv

Фото: администрация Центрального района, Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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