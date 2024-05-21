Акция "Коробка храбрости" завершилась в Петербурге и собрала тысячи игрушек

В городе работали 74 пункта приёма, куда жители приносили игрушки, книги и наборы для творчества. Собранные подарки передали в детские больницы, где они помогут маленьким пациентам отвлечься от лечения.

Петербургское отделение партии "Единая Россия" подвело итоги благотворительной акции "Коробка храбрости". Как сообщили в региональном отделении, в этом году к сбору подарков присоединились жители всех районов города, депутаты Госдумы и Законодательного собрания, молодогвардейцы, городские предприятия и общественные организации. Благодаря поддержке партнёров в Петербурге открыли 74 пункта приёма.

Сторонники партии собрали и передали в детские больницы тысячи игрушек, книг, головоломок и наборов для творчества. Почти все вещи уже нашли своих новых владельцев — маленьких пациентов, проходящих длительное лечение. Организаторы отметили, что в этом году акция прошла успешнее, чем в прошлом. Подарки помогают детям отвлечься во время сложных медицинских процедур и почувствовать поддержку.

В ГД рассказали, чем поможет бизнесу кредитование по ключевой ставке с 1 июля.

Фото: петербургское отделении партии "Единая Россия"