В Петербурге в рамках акции "Сад памяти" высадили более 8 тысяч растений

Город присоединился к всероссийской экологической акции и провел десятки мероприятий по озеленению.

В Петербурге завершилась акция "Сад памяти", в рамках которой в разных районах города высадили 7447 деревьев и 920 кустарников. Кампания в этом году проходила под эгидой Года единства народов России. Всероссийский старт проекта состоялся 18 марта, позже к нему присоединился и Петербург.

Как сообщили в Комитете по благоустройству, в городе организовали 44 мероприятия. Одним из крупнейших проектов стало восстановление лесного участка в Зеленогорске, который ранее пострадал из-за распространения короеда-типографа. Специалисты "Курортного лесопарка" высадили там почти 7000 молодых сосен.

Одним из центральных событий акции стала высадка 25 сосен возле музея "Сестрорецкий рубеж".

За 6 лет существования проекта к нему присоединились миллионы добровольцев по всему миру. За это время участники высадили почти 200 млн деревьев. Организаторы напомнили, что сохранить память о погибших в годы войны можно не только на общественных территориях и в лесах, но и в локальных зонах озеленения.

Ранее мы сообщили о том, что цветники в форме карты России встречают петербуржцев на въезде в город.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству