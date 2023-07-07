Цветники в форме карты России встречают петербуржцев на въезде в город

Для создания композиций используются такие растения, как петунии, сальвии, бархатцы и декоративные злаки.

В Комитете по благоустройству Петербурга напомнили о красоте цветочных композиций, которые встречают горожан и гостей города на въезде в Сестрорецк. Так, вдоль Приморского шоссе высажены яркие цветники, в том числе в форме географического контура страны.

Как отметили в пресс-службе ведомства, для создания композиций используются такие растения, как петунии, сальвии, бархатцы и декоративные злаки. Кроме того, ближе к развилке, известной среди местных жителей как "ватрушка", была обустроена зона с фонтаном, что добавляет привлекательности этому участку.

Проектирование цветников осуществляется с особым вниманием к деталям, чтобы создать комфортную и красивую атмосферу для всех, кто въезжает в город.

Ранее мы сообщили о том, что после "Алых парусов" улицы Петербурга очистили в усиленном режиме.

Фото и видео: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга