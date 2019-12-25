День ВДВ отметили в Петербурге шествием и памятными акциями

Были организованы показательные прыжки парашютистов и полевая кухня.

В Санкт-Петербурге 2 августа прошли мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Ветераны и действующие военнослужащие собрались на Дворцовой площади, после чего колонна прошла по Миллионной улице к Марсову полю, где участники возложили венки и цветы к Вечному огню в память о погибших десантниках, пишет КП-Петербург.

Также церемония возложения цветов состоялась в сквере имени Василия Маргелова в Приморском районе. Праздничные мероприятия продолжились в парке 300-летия Санкт-Петербурга, где были организованы показательные прыжки парашютистов и полевая кухня.

Губернатор Александр Беглов поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ, отметив их вклад в защиту страны. Он подчеркнул, что девиз "Никто, кроме нас!" стал символом мужества и готовности выполнять самые сложные задачи, а также напомнил о подвиге десантников разных поколений, включая бойцов 6-й парашютно-десантной роты, среди которых были петербуржцы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина прыгнул с парашютом с многоэтажного дома.

Фото: КП-Петербург / Алексей Булатов