В Петербурге рассказали о программе мероприятий ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге 26 июля состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота. Программу подготовили городская администрация совместно с главным командованием ВМФ.

Одним из главных событий станет зажжение факелов на Ростральных колоннах. Церемония пройдет в два периода — с 11:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:30. Также в 17:00 в БКЗ "Октябрьский" начнется праздничный концерт.

В ночь на 27 июля Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура украсят подсветкой в цветах российского триколора.

Кроме того, в Петербурге продолжатся тематические мероприятия, посвященные истории российского флота. Жителей и гостей города ждут выставки, фестивали, концерты и лекции.

Власти сообщили, что на время проведения празднований усилят меры безопасности. На площадках будут использовать металлодетекторы и системы видеонаблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что проект "Поющие мосты" посвятили 140-летию компании "Россети Ленэнерго".

Фото: Piter.TV