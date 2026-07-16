Проект "Поющие мосты" посвятят 140-летию компании "Россети Ленэнерго"

Над Невой прозвучат фрагменты произведений отечественных композиторов, а на пролете моста появится тематическая лазерная проекция.

В ночь с 16 на 17 июля звуковое шоу "Поющие мосты" представит специальную программу в честь юбилея старейшей энергетической компании России. По инициативе издания "Петербургский дневник" разводка Дворцового моста будет посвящена 140-летию со дня основания "Россети Ленэнерго".

Над Невой прозвучат фрагменты произведений отечественных композиторов, а на пролете моста появится тематическая лазерная проекция. Традиционно конструкцию разведут под Гимн Великому городу Рейнгольда Глиэра из балета "Медный всадник". В продолжение вечера зрители услышат финал Симфонии №4 Петра Чайковского в исполнении оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а также пьесу "Июль" из цикла "Времена года".

Издание напоминает, что история компании началась 16 июля 1886 года с утверждения императором Александром III устава "Общества электрического освещения", что стало началом электрической эры страны. За 140 лет предприятие прошло путь от первых городских станций до современного комплекса, обеспечивающего жизнь Петербурга и области.

Фото: Piter.TV