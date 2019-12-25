Более 400 волонтёров помогут в проведении праздника "Алые паруса" в Петербурге

Кульминацией станет проход брига "Россия" с алыми парусами и пиротехническое шоу.

Петербург готовится к проведению праздника выпускников "Алые паруса", который состоится 27 июня. В организации мероприятия будет задействовано более 400 волонтёров. Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в интервью ТАСС, добровольцы будут встречать школьников у входа, проверять пригласительные билеты, помогать с навигацией по площадке, оказывать поддержку маломобильным участникам и раздавать воду.

Мероприятие разделено на две части. В 20:00 на Дворцовой площади начнётся выступление молодежных коллективов, а в 22:00 на сцену выйдут известные российские исполнители, среди которых Ёлка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алена Свиридова, Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas и другие. Завершится праздник традиционным проходом брига "Россия" под алыми парусами, сопровождаемым водно-пиротехническим шоу.

История праздника берёт начало в 1968 году, когда он впервые состоялся для ленинградских школьников по мотивам повести Александра Грина и её экранизации 1961 года. Традиция прерывалась в 1979 году и была возобновлена только в 2005 году.

Напоминаем, что в Петербурге 26 и 27 июня перекроют центр и мосты ради "Алых парусов".

Фото: Piter.tv