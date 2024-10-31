В Петербурге 26 и 27 июня перекроют центр и мосты ради "Алых парусов"

Метрополитен и наземный транспорт будут работать всю ночь.

В Санкт-Петербурге вводятся масштабные ограничения движения в связи с подготовкой и проведением праздника выпускников "Алые паруса". Генеральная репетиция состоится 26 июня, а основное торжество пройдёт в ночь с 27 на 28 июня.

В первый день, 26 июня, с 19:00 до 04:00 27 июня для пешеходов и автомобилей закроют Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты. Также будут недоступны для прохода и проезда Биржевая площадь, Университетская и Адмиралтейская набережные, Дворцовая площадь, Невский проспект (на участке от Малой Морской до Адмиралтейского проезда), набережная Кутузова, Троицкая площадь и другие прилегающие территории. Кроме того, полностью закроют для посещения Петропавловскую крепость.

27 июня, в день праздника, ограничения начнут действовать с 12:00: Дворцовый мост закроют для движения транспорта и пешеходов. С 14:00 перекроют Троицкий мост и прилегающие территории, а также весь центр, включая Дворцовую и Адмиралтейскую набережные, Конюшенную площадь, Большую Конюшенную улицу, Сенатскую площадь и другие участки. Благовещенский мост закроют с 20:00. Литейный мост будет недоступен с 00:01 28 июня. В зону ограничений попадают также Университетская набережная, Биржевой мост, проспект Добролюбова, Петроградская и Петровская набережные, а также ряд других улиц.

Жителям домов, оказавшихся в зоне перекрытий, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие проживание. Для обеспечения связи между районами в ночь праздника будет продлена работа метрополитена, а также организовано движение по ряду маршрутов наземного общественного транспорта.

Организаторы напоминают, что прямая трансляция концерта на Дворцовой площади и светопиротехнического шоу на Неве начнётся на Пятом канале в 22:00.

Также в Петербурге усилят меры безопасности на "Алых парусах".

Фото: Piter.tv