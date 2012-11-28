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Безопасность выпускников на празднике обеспечили 20 катеров
Сегодня, 11:57
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Безопасность выпускников на празднике обеспечили 20 катеров

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В ночь праздника выпускников спасатели работали в усиленном режиме. За порядком следили 135 специалистов, 36 единиц техники и 20 плавсредств.

В дни проведения главного праздника выпускников "Алые паруса" спасательные службы Петербурга перешли на усиленный режим работы. Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, безопасность школьников на суше и на воде обеспечивали 135 огнеборцев. На акватории Невы дежурили экипажи катеров Государственной инспекции по маломерным судам.

В местах массового скопления людей были развёрнуты расчёты пожарно-спасательной техники и сотрудников МЧС. Всего к обеспечению порядка привлекли 36 единиц техники и 20 плавсредств.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы не смогут увидеть генеральную репетицию "Алых парусов".

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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