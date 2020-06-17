Петербуржцы не смогут увидеть генеральную репетицию "Алых парусов"

Генеральная репетиция пройдет с 20:00 26 июня до 02:30 27 июня.

Петербуржцы и гости города не смогут попасть на генеральную репетицию праздника выпускников "Алые паруса". Репетиция состоится с 26 на 27 июня. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Генеральная репетиция является частью технической подготовки к празднику и доступ публики на нее не предусмотрен. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Генеральная репетиция пройдет с 20:00 26 июня до 02:30 27 июня. Во время репетиции с 19:00 в центре города будут действовать ограничения как для транспорта, так и для пешеходов.

Сам праздник "Алые паруса" состоится в субботу, 27 июня. На Дворцовой площади состоится концерт, на котором выступят Ёлка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Filatov & Karas и другие. Кульминацией праздника станет проход по Неве брига "Россия" под алыми парусами. Вход на праздник будет осуществляться по именным пригласительным билетам с QR-кодом и паспорту.

Фото: Piter.tv