В ночь "Алых парусов" транспорт Петербурга перевез более 191 тысячи пассажиров

Основную долю нагрузки взял на себя метрополитен.

В ночь с 27 на 28 июня, во время проведения главного праздника выпускников "Алые паруса", городской транспорт Санкт-Петербурга перевез свыше 191 тысячи пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Основную долю нагрузки взял на себя метрополитен: за праздничную ночь подземкой воспользовались 185 285 человек. Наземный транспорт также работал в усиленном режиме, обслужив более 6 тысяч горожан и гостей столицы. В частности, автобусами воспользовались 3 941 пассажир, а троллейбусами – 2 379 человек.

Для обеспечения комфортного передвижения в ночь праздника была организована работа городского метрополитена и запущены специальные маршруты наземного транспорта. На линию вышли восемь автобусных маршрутов (№ 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239 и 263) и два троллейбусных (№ 23 и 46). Круглосуточная работа транспорта позволила всем участникам и зрителям мероприятия безопасно и удобно добраться домой.

Ранее мы сообщили о том, что после "Алых парусов" улицы Петербурга очистили в усиленном режиме.

Фото: Piter.TV