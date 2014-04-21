Школьники предложили идеи развития страны на "Алых парусах"

Выпускники поделились своими предложениями по улучшению жизни в стране — от транспорта до цифровых сервисов.

Во время праздника выпускников "Алые паруса" школьники и выпускники предложили идеи по развитию страны.

Среди инициатив — развитие общественного транспорта, снижение утилизационного сбора, строительство инфраструктуры и улучшение доступности медицины. Также прозвучали предложения по цифровым сервисам и поддержке рабочих профессий.

Часть участников отметила, что их в целом устраивает текущая ситуация, а изменения должны быть точечными и постепенными. Разные взгляды участников показали отсутствие единой позиции среди молодежи.

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Фото: Piter.tv