Толпа школьников надругалась над 12-летней девочкой в Нижегородской области

Школьница записала издевательства на диктофон.

В Нижегородской области около восьми подростков совершили нападение на 12-летнюю девочку в деревне Лукояновского района. Об этом сообщило издание "Кстати..." во "ВКонтакте".

По данным издания, около восьми школьников в возрасте от 10 до 14 лет преградили путь сверстнице, которая ехала на велосипеде. Одна из нападавших перекрыла девочке дыхание, а мальчики заставили ее снять всю одежду.

Пострадавшая успела включить диктофон. На записи слышны угрозы и требования встать на колени, также нападавшие задавали ей вопросы интимного характера.

Девочка смогла вырваться и обратиться к прохожим за помощью. Полиция нашла участников нападения. Сотрудники ПДН провели с ними и их родителями профилактические беседы. Уголовное дело возбуждать не стали.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)