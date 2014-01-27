Толпа школьников надругалась над 12-летней девочкой в Нижегородской области

В Нижегородской области около восьми подростков совершили нападение на 12-летнюю девочку в деревне Лукояновского района. Об этом сообщило издание "Кстати..." во "ВКонтакте".
По данным издания, около восьми школьников в возрасте от 10 до 14 лет преградили путь сверстнице, которая ехала на велосипеде. Одна из нападавших перекрыла девочке дыхание, а мальчики заставили ее снять всю одежду.
Пострадавшая успела включить диктофон. На записи слышны угрозы и требования встать на колени, также нападавшие задавали ей вопросы интимного характера.
Девочка смогла вырваться и обратиться к прохожим за помощью. Полиция нашла участников нападения. Сотрудники ПДН провели с ними и их родителями профилактические беседы. Уголовное дело возбуждать не стали.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге школьники избили пенсионерку после замечания.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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