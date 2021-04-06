Один человек погиб из-за атаки украинских БПЛА на Нижегородскую область

Глеб Никитин сообщил о трагедии в регионе после ударов БПЛА ВСУ.

На территории Нижегородской области погиб местный житель из-за ударов Вооруженных сил Украины при помощи беспилотных летательных аппаратов. Соответствующими сведениями через собственный аккаунт в социальных сетях поделился российский чиновник, глава региона Глеб Никитин. Местные власти пояснили, что после атаки дронами ВСУ пострадали еще четверо. Всем пациентам сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Одного раненого пришлось госпитализировать. Известно, что падение обломков БПЛА противника сказалось на повреждении промышленного объекта и ряда зданий. Силы противовоздушной обороны (ПВО_ успешно смогли ликвидировать за минувшую ночь порядка 30 беспилотников во время отражения удара.

С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Водитель в тяжёлом состоянии попал в ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге.

Фото: Telegram / Глеб Никитин