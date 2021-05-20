Водитель в тяжёлом состоянии попал в ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге

У дома 90 на Ленинском проспекте столкнулись две иномарки. Один из автомобилей сильно деформирован, его водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии. Второй водитель получил травмы ног, ему оказали помощь на месте.

В Красносельском районе Петербурга у дома 90 по Ленинскому проспекту произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей иностранного производства. Одна из машин получила критические повреждения — кузов сильно деформирован, у автомобиля оторвана дверь. Водителя этого транспортного средства в тяжёлом состоянии доставили в больницу на скорой помощи.

Второй участник аварии отделался травмами ног, медицинскую помощь ему оказали непосредственно на месте происшествия. Смятую машину с места аварии увез эвакуатор. На месте работали экстренные службы. Обстоятельства столкновения устанавливаются.

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Фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село. Новости и события.