В петербургском автобусе школьники избили пенсионерку после замечания

Пожилая пассажирка получила удар ногой от подростков за просьбу вести себя тише.

В Санкт-Петербурге группа школьников напала на пожилую женщину в городском автобусе после того, как она сделала им замечание. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошел в дневное время. По словам 61-летней пассажирки, подростки вошли в салон с включенной громкой музыкой и вели себя вызывающе. Женщина сделала им замечание, однако в ответ услышала оскорбления и угрозы. Когда она достала телефон, чтобы зафиксировать происходящее, один из школьников ударил ее ногой в грудь.

После нападения молодые люди вышли из автобуса и скрылись. Пострадавшая сообщила, что намерена обратиться в полицию. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности участников конфликта и проверяют записи с камер наблюдения.

Фото: Piter.tv